Quotidien, première partie du 10 mars 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 10 mars 2020. On parle du meeting de Rachida Dati en présence de Nicolas Sarkozy avec Salhia Brakhlia, Lilia Hassaine nous parle de la communication du ministre de la Santé autour du Coronavirus. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse au match PSG-Dortmund qui se jouera à huis-clos, Julien Bellver revient sur le krach boursier de ce début de semaine et Etienne Carbonnier débriefe la vie des policiers de 90’ Enquêtes. Rachida Dati tenait meeting à Paris lundi soir. Dans une salle Gaveau (presque) pleine - Coronavirus oblige - elle a pu compter sur le soutien du plus gros poids lourd des Républicains : l’ancien président Nicolas Sarkozy. Présent, mais pourtant pas forcément très investi, Nicolas Sarkozy aura limité sa prestation à un service minimum, pendant qu’à la tribune Rachida Dati, elle, a envoyé plusieurs uppercuts jusque dans son camp. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Invité sur BFMTV lundi soir, le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, a été salué pour sa pédagogie. En cause : le dessin, en direct, d’une courbe représentant l’épidémie de Coronavirus dans le temps. Sauf que ce schéma, en réalité, est bien connu des épidémiologistes et est d’ailleurs utilisé depuis plus d’un siècle. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Il fallait bien que ça arrive : le ministre de la Culture, Franck Riester, est le premier membre du gouvernement à avoir attrapé le Coronavirus. On nous dit qu’il est « en forme », mais qu’en sera-t-il de tous ceux qu’il a fréquentés ces deux dernières semaines ? On fait un petit bilan de ceux qui sont aujourd’hui en sursis. C’est officiel : toutes les rencontres sportives se joueront désormais à huis-clos et ce jusqu’au 15 avril au moins pour cause de Coronavirus. Le huitième de finale de la Ligue des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain à Dortmund mercredi soir se jouera donc dans un parc des Princes vidé de son public. Comment organiser l’événement ? Comment les joueurs et le staff s'adaptent-ils à la situation ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé voir de plus près. C’était la grosse info de ce lundi : face au Coronavirus, les bourses mondiales ont sérieusement dévissé. Compliqué pour les médias traditionnels d’expliquer un krach boursier au grand public, mais tous s’y sont essayé. Celui qui a le plus à perdre de cet effondrement des bourses, c’est Donald Trump. Depuis le début de la crise du Coronavirus, le président américain et son administration ont tout fait pour minimiser la gravité de la situation. Pour celui qui fait campagne sur les bons chiffres de son économie, le krach pourrait être un sérieux revers. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier a regardé l’émission des gros méchants et des supers flics, 90’ Enquêtes.