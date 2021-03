Quotidien, première partie du 10 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 10 mars 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte les derniers chiffres de l’épidémie en France et fait le point sur le ralentissement de la campagne de vaccination. Il fait également le point sur la polémique lancée par Paris Match après un édito de soutien à Nicolas Sarkozy. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’interroge sur l’impact des réseaux sociaux sur la violence de la jeunesse. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous parle de l’autobiographie de John Waters, le réalisateur le plus célèbre de la contreculture américaine. De son coté, Paul Larrouturou est parti à la rencontre de Maitre Laurent-Franck Rienard, l’avocat des policiers et des gendarmes.