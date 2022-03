Quotidien, première partie du 10 mars 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 10 mars : Julien Bellver décrypte les premières heures du sommet européen de Versailles dans son 19h30 Médias. Il revient également sur les frappes russes en Ukraine qui endeuillent la ville de Marioupol et sur la guerre de communication menée sans relâche par Volodymyr Zelensky. Dans son Com’ 2022, il analyse la volte-face aussi saisissante que surprise de Robert Ménard sur la question des réfugiés, s’interroge sur le refus de débattre d’Emmanuel Macron et débriefe l’opération calinage de parlementaires du président. Cette semaine, Jules Grandin s’intéresse à l’impact de Google Maps sur la guerre en Ukraine et nous explique pourquoi les cartes ne sont pas toujours les mêmes d’un pays à un autre. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau dresse le portrait de Fran Lebowitz, symbole américain de l’humour new-yorkais cynique et incisif. Enfin, Maïa Mazaurette décrypte le rapport de Vladimir Poutine aux femmes et au couple.