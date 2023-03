Quotidien, première partie du 10 mars 2023 avec François Gemenne

Au programme du replay de la première partie de Quotidien week-end du 10 mars 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le scandale qui entache le parti socialiste du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Il nous explique ensuite pourquoi les spectacles de drag-queens sont en danger aux Etats-Unis. Le scientifique et politologue, François Gemenne, est sur le plateau de Quotidien pour nous rappeler l'importance de l'écologie. Ambre Chalumeau nous propose ses recommandations culturelles du week-end, Maïa Mazaurette nous explique pourquoi les corps des femmes sont plus facilement censurés sur les réseaux sociaux et Anne Depétrini nous parle du bras d'honneur d'Eric Dupond-Moretti.