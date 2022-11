Quotidien, première partie du 10 novembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 10 novembre 2022 : Julien Bellver consacre son 19h30 Médias à l’accueil du navire humanitaire l’Ocean Viking dans le port de Toulon, “à titre exceptionnel” car il a été refusé par l’Italie. Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cette annonce a été un pic d’audience pour le journal télévisé de TF1. La Russie a annoncé son retrait de la région ukrainienne de Kherson. Les spécialistes et l’Ukraine s’interroge sur la véritable signification de cet ordre qui serait un aveu de faiblesse. Pour le DéZoom, Arthur Genre revient sur comment Twitter est devenu l’un des réseaux sociaux les plus puissants du monde. Puis Amandine Clavaud, directrice de l’Observatoire Egalité femmes-hommes à la Fondation Jean Jaurès est venue présenter dans la Fondation, une étude sur l’éco-anxiété chez les jeunes. Et Ambre Chalumeau, dans la Brigade, décrypte le record de la collection d’art la plus chère de l’histoire qui est estimée à plus d’un milliard de dollars. Dans le 20h15 Express, Paul Gasnier et Valentine Watrin sont aux Etats-Unis pour couvrir les élections de mi-mandat. Et la nomination de Jean Castex à la tête de la RATP a été approuvée par l’Assemblée nationale. Sophie Dupont est allée le rencontrer.