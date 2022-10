Quotidien, première partie du 10 octobre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 10 octobre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les frappes massives en Ukraine et l’explosion du pont de Crimée ce week-end. Il revient ensuite sur la propagande de l’état iranien pour tenter d’endiguer la révolte du pays. Il fait ensuite le point sur la pénurie d’essence en France et sur la mobilisation lancée par les Insoumis pour marcher « contre la vie chère et l’inaction climatique ». Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte les mots de Jean-Luc Mélenchon qui ont provoqué la colère de ses adversaires et Maïa Mazaurette décrypte ses éléments de langage pour défendre son collègue Adrien Quatennens, accusé de violences conjugales. Yann Barthès reçoit l’historien Fabrice d’Almeida à l’occasion de la publication de son livre « Histoire mondiale des riches ». Avec lui, Ambre Chalumeau s’intéresse aux richesses des stars et Jérémie Peltier dresse le portrait du riche en France. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier prend des nouvelles de Daria dans une Kiev bombardée par l’armée russe pour la première fois depuis trois mois. Il revient ensuite, avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, sur les témoignages de François Hollande, Bernard Cazeneuve et François Molins au procès de l’attentat de Nice.