Quotidien, première partie du 11 avril 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du lundi 11 avril 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la longue soirée électorale des militants de la France Insoumise qui, jusqu’au bout, ont espéré voir leur candidat devancer Marine Le Pen pour se placer au second tour. Julien Bellver décrypte ensuite la première journée de campagne de l’entre-deux tours d’Emmanuel Macron et Marine Le Pen, revient sur la défaite historique de Valérie Pécresse et sur le déni de CNEWS face au faible score d’Éric Zemmour. Dans son Zoom, Lilia Hassaine nous explique pourquoi on va beaucoup entendre parler de la proportionnelle dans les semaines qui viennent et pourquoi elle s’impose de nouveau dans le débat. Dans son Morning Glory, Laurent Macabiès décrypte les réactions politiques du premier tour de l’élection présidentielle avec ses premiers revirements, ses premières défections et ses premières consignes de vote. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur la défaite d’Anne Hidalgo qui termine à moins de 2% des voix et signe ainsi le pire score de l’histoire du Parti socialiste. Il débriefe également les soirées électorales d’Éric Zemmour, de Marine Le Pen et de Valérie Pécresse.