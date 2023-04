Quotidien, première partie du 11 avril 2023 avec Olivier Dussopt

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mardi 11 avril 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe le premier jour d’Emmanuel Macron aux Pays-Bas, il revient sur les propos polémiques du président sur Taïwan et la guerre en Ukraine, nous explique ce que pourrait dire le Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites et pourquoi Éric Ciotti se verrait bien Premier ministre. En plateau, Yann Barthès reçoit le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Enfin, dans son Flash Mode spécial actu, Marc Beaugé s’intéresse au déclin du prêt-à-porter français, à la répression en Iran et rend hommage à l’avocat Hervé Temime, décédé cette semaine à l’âge de 65 ans.