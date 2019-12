Quotidien, première partie du 11 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 11 décembre 2019. On parle des annonces d’Edouard Philippe sur les réformes des retraites avec Salhia Brakhlia, du Paris Dakar avec Valentine Oberti, de la fin du plastique à usage unique avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la procédure d’impeachment contre Donald Trump avec Julien Bellver et on va faire un tour chez Sophie Davant avec Étienne Carbonnier. C’est le jour J pour Edouard Philippe : le Premier ministre annonçait ce mercredi les détails d’une réforme des retraites déjà rejetée par une partie de la population française, mobilisée depuis une semaine. Les équipes de Quotidien ont passé la journée avec le Premier ministre pour le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Du 5 au 17 janvier prochain, le traditionnel Paris Dakar se disputera en Arabie saoudite. Un choix qui impose aux coureurs et aux équipes un certain nombre d’obligations pour s’adapter aux coutumes et aux lois locales. De quoi faire changer le visage du Paris Dakar. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. La Secrétaire d’État à la Transition écologique, Brune Poirson, s’est réjouie mardi du vote de l’interdiction des plastiques à usage unique d’ici… 2040. Une échéance lointaine qui scandalise les écologistes pour qui l’urgence climatique ne peut attendre 20 ans. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. C’est officiel : on sait quels sont les chefs d’accusation retenus contre Donald Trump dans la procédure de destitution lancée par les démocrates. Branle-bas de combat dans les médias après les annonces : les opposants à Trump y ont vu un événement historique. Pour autant, Donald Trump ne sera probablement jamais destitué et cette procédure pourrait même servir ses intérêts. Julien Bellver en parle dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé son émission favorite : Affaire Conclue, présentée par la délicieuse Sophie Davant.

