Quotidien, première partie du 11 décembre 2020

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 11 décembre 2020 : comme tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le point sur l’actualité politique de la semaine dans sa rubrique « 2022, c’est déjà demain ! ». Cette semaine, elle s’intéresse à la loi sur les principes républicains et aux efforts de Laurent Wauquiez pour tenter de se reconstruire une popularité nationale. En plateau, on est très heureux de recevoir Jane Birkin et Etienne Daho, ensemble, pour nous présenter leur collaboration sur l’album « Oh ! Pardon tu dormais ». L’occasion idéale de faire une émission spéciale sur ces deux valeurs incontournables de la chanson. Avec eux on parle musique, bien sûr, mais aussi cinéma, art et même mode.