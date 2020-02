Quotidien, première partie du 11 février 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 11 février 2020. On parle de l’intrusion de manifestants écolo au siège de Black Rock à Paris avec Salhia Brakhlia et de la couverture de Télérama censurée par Facebook et Insta avec Lilia Hassaine. Azzeddine Ahmed-Chaouch essaie de comprendre pourquoi les Français sont catastrophistes, Julien Bellver décrypte les crises autour des Oscars et des César et Étienne Carbonnier retrouve ses petits chouchous de KTO. La tempête Ciara a donné du fil à retordre aux pilotes. Sur les tarmacs en France et en Europe, on a vu des avions bringuebalés comme des plumes. Et, heureusement, des atterrissages toujours réussis. Le gestionnaire Black Rock a de nouveau été la cible de manifestants. En début de semaine, une centaine de manifestants écolo ont pénétré les bureaux du premier gestionnaire d’actifs au mondE. Pourquoi la société Black Rock est-elle devenue la cible des manifestants ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Tollé sur les réseaux sociaux après la censure du compte de Leslie Barbara Butch, DJ mise à l’honneur sur la couverture de Télérama cette semaine. Le cliché de la jeune femme nue a, selon Instagram, contrevenu aux règles de la plateforme. En réalité, Instagram ne censure pas toujours les femmes nues, tout dépend de leur physique. Faut-il penser qu’Instagram est grossophobe ? Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom. Ce matin, Emmanuel et Brigitte Macron accueillaient à l’Élysée la conférence nationale du handicap. Pour l’occasion, l’Élysée s’était rendue accessible – une fois n’est pas coutume – et les ministres ont défilé au pupitre. Ce qui nous a amené à nous poser beaucoup, beaucoup de questions auxquelles on n’avait pas toujours pensé. De plus en plus de Français croient en « l’effondrement », la certitude que notre monde actuel, notre mode de vie est voué à s’écrouler. Pourquoi cette théorie fait-elle de plus en plus d’adeptes ? Les Français ont-ils tort d’être aussi pessimistes ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à la rencontre de ceux qui y croient. Avant même la soirée de remise des prix, les Oscars avaient fait polémique : manque de diversité, de parité, au final les Oscars n’ont réuni que 23 millions de téléspectateurs, soit 6 millions de moins qu’en 2019. Depuis plusieurs années, la cérémonie perd en popularité. Jugée trop peu inclusive, trop longue, trop ennuyeuse. Cette année, les César français risquent bien de subir le même sort. Après la polémique Polanski, 400 personnalités du cinéma ont signé une tribune pour dénoncer l’opacité des comptes, le manque de transparence et même de gouvernance. On fait le point avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier est allé voir de vieux amis pour prendre des nouvelles : ses petits chouchous de la chaîne KTO.

En savoir plus sur Yann Barthes