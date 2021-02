Quotidien, première partie du 11 février 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 11 février 2021 : Emmanuel Macron a-t-il réussi son pari contre le Covid ? Depuis quelques jours, les chiffres des contaminations sont à la baisse, de quoi crier à l’optimisme sur les chaînes d’infos. On en parle avec Julien Bellver dans son 19h30 Médias. Il revient également sur la poursuite du procès de Donald Trump avec la diffusion d’images exclusives de l’attaque du Capitole. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à la ville de Trappes. Ville de tous les fantasmes, entre islamisation massive et productrice de talents. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau revient sur l’affaire Gérald Thomassin, acteur césarisé accusé de meurtre, puis acquitté, qui a disparu de la surface de la terre depuis 2019. Si on parle beaucoup de la détresse étudiante ces dernières semaines, les jeunes enfants sont aussi particulièrement touchés par la période difficile que nous traversons. Pensées suicidaires, dépressions, troubles anxieux, troubles obsessionnels compulsifs, ces enfants entre 6 et 12 ans sont pris en charge à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui accueille le plus grand centre de pédopsychiatrie de France.