Quotidien, première partie du 11 février 2022 avec Michaël Fœssel

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien week-end du 11 février 2022 : comme tous les vendredis, Julien Bellver fait son Médiamètre de la semaine. Il s’entoure de Soazig Quéméner de Marianne, Neïla Latrous de France Info et Pierre Lepelletier du Figaro pour tenter de répondre à cette question : à moins de deux mois du premier tour de l’élection présidentielle, la gauche peut-elle encore sauver sa peau ? Dans son Map Médias, il revient sur les conditions difficiles des athlètes et des journalistes aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, sur le tout premier passage dans une émission télé du Pape François – et d’un Pape tout court – et sur la grosse bourde d’une élue républicaine aux États-Unis. En plateau, Yann Barthès reçoit le philosophe Michaël Fœssel à l’occasion de la sortie de son livre, « Quartier rouge, le plaisir et la gauche ». Ambre Chalumeau nous conseille sa recommandation culturelle pour le week-end : la bande-dessinée « Je suis toujours vivant » qui raconte l’histoire du journaliste et écrivain Roberto Saviano, placé sous protection policière depuis 15 ans après ses enquêtes sur la mafia napolitaine. Enfin, Maïa Mazaurette répond à toutes nos questions sur le sexe et s’intéresse notamment à la perception des Français envers la sexualité de leurs voisins Britanniques, aux propriétés contraceptives du bain-marie et au casse-tête de la Saint-Valentin pour les infidèles.