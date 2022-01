Quotidien, première partie du 11 janvier 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mardi 11 janvier 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur l’interview de Jean Castex au 20h, sur le déclin de popularité de Jean-Michel Blanquer jusque dans le cœur d’Emmanuel Macron, sur l’arrivée de la loi sur le pass vaccinal au Sénat, à l’affrontement par médias interposés entre le président et Valérie Pécresse, sur la condamnation de Jean-Luc Mélenchon dans son procès face à France Info et sur la polémique dite « gastronomique » déclenchée par Fabien Roussel. Dans son Zoom 2022, Lilia Hassaine s’intéresse aux propos de Manuel Valls. L’ancien Premier ministre affirmai ce mardi matin que le socialisme était « mort » et « dépassé ». Depuis quand le socialisme a-t-il du plomb dans l’aile ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau décrypte le phénomène « Euphoria ». La série pour ados a su devenir, en une seule saison, un véritable phénomène de société. L’arrivée de sa saison 2 promet encore beaucoup de réussites.