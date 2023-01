Quotidien, première partie du 11 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien première partie du mercredi 11 janvier 2023 : Julien Bellver décrypte dans son 19h30 Médias la chute du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët après douze ans de règne. Il revient également sur la mobilisation des syndicats et de la NUPES contre la réforme des retraites. Le député Adrien Quatennens a quant à lui fait un retour en catimini à l’Assemblée nationale. Yann Barthès reçoit le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel. Le député du Nord dénonce une réforme des retraites "violente” qui pénaliserait les plus pauvres et appelle à la mobilisation le jeudi 19 janvier prochain. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte la réforme des retraites présentée par Elisabeth Borne et ses conséquences sur les travailleurs. Ambre Chalumeau quant à elle recommande dans sa Brigade le nouveau film de Steven Spielberg “The Fabelmans”, la satire sur le succès de Lydie Salvayre “Irréfutable essai de successologie” et l’exposition “Les Tribulations d'Erwin Blumenfeld, 1930-1950" au Musée d'art et d'histoire du Judaïsme à Paris.