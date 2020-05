Quotidien, première partie du 11 mai 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 11 mai 2020. On parle du gros couac du gouvernement sur la prolongation de l’état d’urgence avec Salhia Brakhlia et Lilia Hassaine nous parle du déconfinement de l’Allemagne à l’approche d’une seconde vague. Paul Gasnier est de retour en Seine-Saint-Denis, au premier jour du déconfinement des Français. Le déconfinement des Français a commencé ce lundi. Un déconfinement dit « progressif » encore soumis à de nombreuses règles : interdiction de se déplacer à plus de 100km de son domicile, attestation employeur obligatoire dans les transports franciliens,… Enfin, en théorie. Toutes ses règles devaient être mises en place et rendues possibles grâce au prolongement de l’état d’urgence sanitaire. Sauf qu’il n’a pas pu être prolongé, comme le souhaitait le gouvernement. Ainsi donc, ce lundi, n’importe qui pouvait s’offrir un Paris-Marseille sans avoir à fournir de justification. Salhia Brakhlia nous explique ce gros couac dans son Moment de vérité. Depuis le début de la pandémie de Coronavirus en Europe, l’Allemagne fait figure de modèle. Le pays a testé massivement sa population et, malgré un grand nombre de cas positifs, enregistre moins de morts que ses voisins français ou italiens. Depuis trois semaines, l’Allemagne s’est donc déconfinée. Jusqu’à ce week-end, où un nouveau foyer de contamination au coronavirus a poussé le gouvernement à reconfiner la Rhénanie Nord-Westphalie. Une décision difficile à accepter pour une grande partie de la population qui a décidé de descendre dans les rues, et tant pis pour la distanciation sociale. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. La Seine-Saint-Denis est l’un des départements les plus touchés par le Coronavirus. Pendant le confinement, Paul Gasnier était allé à la rencontre de ses habitants. Plus d’un mois plus tard, alors que le département a lui aussi connu son 1er jour de déconfinement, il est retourné prendre des nouvelles des Séquano-dionysiens.