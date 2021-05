Quotidien, première partie du 11 mai 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 11 mai 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur les dernières annonces de Jean Castex, débriefe l’hommage à Eric Masson, policier tué à Avignon, revient sur la vaccination des enfants et des adolescents et nous explique la situation en Israël. On part ensuite sur place avec Paul Gasnier grâce aux témoignages de David depuis Jérusalem et d’Omar depuis Gaza. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte la tournée de promotion de Patrick Buisson, Ambre Chalumeau revient sur la carrière de Bob Marley à l’occasion des 40 ans de sa disparition et Maïa Mazaurette décrypte la vie amoureuse de François Mitterrand, la réouverture des clubs libertins et le boom des implants fessiers.