Quotidien, première partie du 11 mai 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 11 mai 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver pousse un coup de gueule contre les spéculations autour de la formation du futur gouvernement, fait le point sur les derniers événements en Ukraine et en Israël et décrypte la timide campagne de Marine Le Pen pour les législatives. Cette semaine, Antoine Bristielle de la Fondation Jean Jaurès s’intéresse sur les chances de Jean-Luc Mélenchon de parvenir à s’imposer comme Premier ministre grâce aux urnes. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous fait profiter du dernier single de Kendrick Lamar en attendant son nouvel album et Maïa Mazaurette nous explique pourquoi faire de l’éducation sexuelle en famille est primordial.