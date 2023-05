Quotidien, première partie du 11 mai 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 11 mai 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse au vote sur le drapeau européen à l’Assemblée nationale et à la stratégie de réindustrialisation annoncée par Emmanuel Macron. Il revient également sur la démission du maire de Saint-Brévin Yannick Morez et au retour de Donald Trump sur CNN. Yann Barthès débriefe le sommet du G7 sur la finance au Japon. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.