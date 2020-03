Quotidien, première partie du 11 mars 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 11 mars 2020. On parle du dernier jour du procès des époux Fillon avec Salhia Brakhlia, des conséquences du Coronavirus sur le trafic aérien avec Lilia Hassaine, du débat pour les municipales à Paris avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la remontada de Joe Biden avec Julien Bellver et on décrypte la suite de Pékin Express avec Etienne Carbonnier. Après deux semaines d’audiences, le procès des époux Fillon arrivait à son terme de mercredi. Deux semaines pendant lesquelles les avocats de François et Penelope Fillon ont essayé de convaincre le Tribunal que l’épouse de l’ancien Premier ministre avait bel et bien travaillé pour son mari. A priori, sans grand succès. Mardi, le parquet national financier a frappé fort : il réclame 5 ans de prison, dont deux fermes, contre François Fillon et trois ans avec sursis contre son épouse. François Fillon pourrait devenir le premier Premier ministre à être envoyé en prison. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Avec le Coronavirus et les restrictions de déplacements, ajoutés à la psychose généralisée, les avions se vident de leurs passagers. Depuis plusieurs jours, on voit circuler sur les réseaux sociaux les images d’appareils décollant vides, ou presque. Véritable catastrophe écologique, pourquoi ces avions sont-ils autorisés à décoller à vide ? A cause d’une réglementation absurde datée de 1993 qui stipule que si une compagnie aérienne n’assure pas au moins 80% de ses vols, elle peut perdre ses créneaux horaires l’année suivante. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Mardi soir se tenait le deuxième débat entre les prétendants à la mairie de Paris. Encore une fois, les candidats ont quasiment tous fait du charme à Cédric Villani, mais Azzeddine Ahmed-Chaouch a surtout voulu voir comment ça se passait du côté des supporters réunis dans les bars parisiens. Et pour s’amuser un peu, il s’était équipé d’une oreillette branchée sur la radio, celle qui a toujours un petit temps d’avance sur la télé. Alors que tout le monde le pensait dans les choux en début de campagne, Joe Biden a réussi une formidable remontada ces derniers jours. Il s’est d’abord imposé face à Bernie Sanders lors du Super Tuesday, avant de conforter son avance cette semaine en remportant quatre nouveaux Etats. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier débriefe les derniers rebondissements dans Pékin Express.