Quotidien, première partie du 11 mars 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 11 mars 2021 : l’Europe distribue-t-elle trop de vaccins à l’étranger ? On en parle avec Julien Bellver dans son 19h30 Médias. Avec lui, on revient également sur la colère du monde de la Culture et sur la fascination des médias pour les faits divers. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte l’amour d’abord timide puis passionné des politiques pour les réseaux sociaux, de Twitter à Facebook en passant par Tik Tok et Twitch. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau revient sur la suppression du personnage « Pépé le Putois » du dernier film de la Warner, « Space Jam 2 ». Depuis Dakar, notre journaliste Abda Sall suit la révolte au Sénégal. Ce jeudi, il est allé à la rencontre des étudiants de l’université Cheikh Anta Dop, épicentre de la contestation.