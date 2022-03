Quotidien, première partie du 11 mars 2022

Dans la première partie de Quotidien ce vendredi 11 mars, Julien Bellver nous résume la guerre en Ukraine vue par les médias étrangers et les explications douteuses de la Russie pour justifier ses bombardements. Pour peser sur ce conflit, les sanctions économiques sont les principales armes de l’Union européenne, qui commencent à peser sur le quotidien des Russes. Julien Bellver décrypte le débat Pécresse-Zemmour sur LCI et la première semaine du candidat Macron à l’élection présidentielle. Ce vendredi, Clément Viktorovitch inaugure une nouvelle chronique. Pour Quotidien, il analyse les procédés rhétoriques des personnalités politiques. Il commence cette semaine par Vladimir Poutine et sa volonté de "dénazifier" l’Ukraine. En France également, les candidats de la droite ont leurs méthodes, notamment Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui se sont illustrés lors de leur débat sur LCI. Dans la Zone Mazaurette, Maïa aborde les conséquences de l'hypersexualisation des femmes ukrainiennes. Enfin, Ambre Chalumeau rend hommage à un animateur culte de télé et de radio en France : Alain Maneval. Décédé ce jeudi 10 mars, ce fan de rock a marqué toute une génération grâce à son style et ses émissions cultes. Un monsieur qui restera dans l’histoire des médias.