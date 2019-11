Quotidien, première partie du 11 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 11 novembre. On parle de la marche contre l’islamophobie avec Salhia Brakhlia et Valentine Oberti, Azzeddine Ahmed-Chaouch débriefe les commémorations du 11 novembre, Julien Bellver analyse l’interruption de la promo autour du dernier film de Roman Polanski et Etienne Carbonnier débriefe les NRJ Music Awards. Dimanche 10 novembre, 13500 personnes ont défilé dans les rues de Paris pour dire « non à l’islamophobie ». La marche, qui faisait débat depuis plusieurs semaines au sein de la classe politique, a multiplié les moments de communions, mais également plusieurs moments polémiques. Les équipes de Quotidien y étaient pour le Moment de vérité. Après la manifestation contre l’islamophobie du dimanche 10 novembre, une photo fait polémique : celle d’une petite fille avec une étoile jaune collée sur la poitrine. La photo, postée par la sénatrice écolo Esther Benbassa a rapidement fait le tour du web, de nombreux internautes voyant dans cette étoile jaune une référence à celle obligatoirement portée par les juifs pendant la seconde guerre mondiale. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Nouveau rebondissement dans l’affaire Roman Polanski. Le réalisateur américain, déjà accusé de viol par plusieurs femmes – toutes mineures au moment des faits – fait face à une nouvelle accusation. Dans Le Parisien, la française Valentine Monnier accuse Roman Polanski de viol. Les faits remontent en 1975, lorsque la photographe était âgée de 18 ans. Cette nouvelle accusation intervient au moment même où le réalisateur est en promo pour la sortie de son dernier film, « J’accuse », dans lequel Jean Dujardin tient le rôle principal. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier débriefe la cérémonie des NRJ Music Awards.

