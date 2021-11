Quotidien, première partie du 11 novembre 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 11 novembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les commémorations du 11 novembre, décrypte le retour du Covid dans nos vies et dans les médias, nous explique la crise diplomatique entre la Pologne et la Biélorussie et s’intéresse à la suite de la dégringolada d’Arnaud Montebourg, aux convictions à changement progressif de Nicolas Dupont-Aignan et à la solitude de Marine Le Pen. Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle revient sur les propos polémiques d’Arnaud Montebourg. En matière de politique, la transgression paie-t-elle vraiment ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse à la vague coréenne qui déferle sur le monde et Maïa Mazaurette se demande si, en couple, on doit forcément voter pareil ?