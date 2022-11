Quotidien, première partie du 11 novembre 2022 avec Mélissa Theuriau

Au programme du replay de la première partie de Quotidien week-end du 11 novembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s'interroge sur l'avenir de Donald Trump après les résultats mitigés des républicains aux midterms. Il revient ensuite sur le scandale qui entache le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak. La journaliste Mélissa Theuriau est, elle, sur le plateau de Quotidien pour nous présenter son nouveau documentaire « Combattre leur violence » sur les auteurs de violences conjugales, diffusé mercredi 16 novembre sur France 2. Ambre Chalumeau nous propose ses recommandations culturelles pour le week-end, Maïa Mazaurette nous explique les raisons qui amènent les hommes à considérer un rapport sexuel réussi et Anne Depétrini se demande si nous pourrons un jour arrêter d'être fatigués. Enfin, dans le 20h15 Express, Sophie Dupont nous détaille la situation aux alentours de Kherson, ville ukrainienne abandonnée par les troupes russes. La chanteuse Lous and the Yakuza rejoint, elle, la scène de Quotidien pour interpréter « Takata », extrait de son nouvel album « Iota ».