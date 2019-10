Quotidien, première partie du 11 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 11 octobre. On fait le bilan de l’actualité de la semaine avec Salhia Brakhlia, Valentine Oberti nous parle des Iraniennes qui bravent les interdictions pour aller au stade, on joue au Kebab Quiz avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, Julien Bellver décrypte l’arrivée d’Eric Zemmour sur CNEWS et Marc Beauge fait son Flash Mode de la semaine. Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le bilan de ce qu’il ne fallait pas rater dans l’actualité : le décompte choc des féminicides à l’Assemblée nationale, la remise des Prix Nobel, …. Depuis 1979, les Iraniennes avaient interdiction de rentrer dans les stades pour assister aux représentations sportives. Officiellement, cette interdiction visait à les « protéger » de la grossièreté masculine. La mort de Sahar Khodayari, qui s’est donné la mort après avoir été arrêtée pour avoir voulu rentrer dans un stade, a provoqué l’émotion à travers le monde et a permis, enfin, de faire bouger les lignes. Valentine Oberti nous en parle dans son Zoom. Benjamin Griveaux veut un nouveau travail : il veut être maire de Paris. Pourtant, on s’en souvient peu, mais il a DEJA un travail : il est député de Paris, il a été élu pour ça. Pourtant, depuis le mois de juillet, Benjamin Griveaux n’a participé à aucune session de l’Assemblée nationale. Zéro. Toute la semaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a consacré au kebab, l’un des sandwichs préférés des Français, taxé pour certains de symbole du « grand remplacement ». Côté politique, côté culinaire, côté sociétal, Azzeddine a voulu tout savoir. Ce soir, en plateau, il fait son Kebab Quiz dans son Chaouch Express. Un temps remise en question, l’arrivée d’Eric Zemmour sur CNEWS est finalement confirmée. Le polémiste, écarté de RTL après ses propos au cours de la Convention de la droite, sera bien à l’antenne de la chaîne continue tous les soirs. Il interviendra dans la nouvelle émission de Christine Kelly, « Face à l’info », chaque jour à 19h. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.

