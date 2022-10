Quotidien, première partie du 11 octobre 2022

Au sommaire de Quotidien première partie du mardi 11 octobre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver analyse les tensions à l’Assemblée nationale et prend des nouvelles de l’Ukraine, durement bombardée par la Russie depuis 24h. Arthur Genre retrace l’historique de l’utilisation du 49-3 dans sa chronique « DéZoom », Maïa Mazaurette nous explique le point commun entre la chanteuse américaine Kali Uchis et le prestigieux lycée parisien Henri IV et Ambre Chalumeau nous parle des états généraux du cinéma réclamés par les professionnels du milieu. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient longuement sur la manif historique des policiers de la Police Judiciaire, en colère contre leur big boss, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Il prend ensuite des nouvelles des habitants de Kiev, la capitale ukrainienne de nouveau bombardée par l’armée russe.