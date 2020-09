Quotidien, première partie du 11 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez le replay de la première partie de Quotidien du 11 septembre 2020 : comme tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le point sur l’élection présidentielle de 2022, si loin et déjà si proche. Marc Beauge fait le point sur les do et les don’t de la mode cette semaine dans son Flash Mode, Maïa Mazaurette nous parle de l’art subtil (ou pas) du mensonge, Ambre Chalumeau dresse le portrait cinématographique de Jean-Luc Godard et Laura Felpin fait le point sur l’actu de la semaine.