Quotidien, première partie du 12 avril 2023 avec Sandrine Rousseau, Sébastien Peytavie et Karine Lebon

Au programme du replay de Quotidien première partie du mercredi 12 avril 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la visite mouvementée d’Emmanuel Macron aux Pays-Bas, il revient sur les réactions internationales après les propos polémiques du président sur Taïwan et débriefe les tensions au sein de la NUPES après la réintégration d’Adrien Quatennens chez la France insoumise. En plateau, Yann Barthès reçoit les députés Sandrine Rousseau, Sébastien Peytavie et Karine Lebon pour évoquer avec eux la réintégration d’Adrien Quatennes à la LFI et l’avenir de la NUPES. Enfin, dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte la stratégie derrière les attaques répétées de Marine Le Pen envers la NUPES.