Quotidien, première partie du 12 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 12 décembre 2019. On parle des transports en période de grève avec Salhia Brakhlia et de l’homme qui créé la polémique auprès d’Emmanuel Macron avec Valentine Oberti. Azzeddine Ahmed-Chaouch débriefe la Une de Paris Match sur Roman Polanski, Julien Bellver revient sur les élections en Algérie et Étienne Carbonnier va voir nos Foufous de l’Assemblée. Malgré les annonces d’Edouard Philippe sur la réforme des retraites, la grève s’est poursuivie toute la journée partout en France. Depuis plusieurs jours, on voit se multiplier les scènes de tensions entre grévistes et non-grévistes. Les équipes de Quotidien se sont rendues dans les dépôts de bus bloqués par les grévistes. La photo a fait le tour des réseaux sociaux de jeudi : on y voit Emmanuel Macron, tout sourire, aux côtés d’un homme, Elie Hatem. Problème : il n’est pas un simple visiteur de l’Élysée. Elie Hatem est un avocat, mais aussi un ancien membre de l’Action française, proche de la famille Le Pen, connu pour ses propos conspirationnistes. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Marine Le Pen s’est rendue sur le marché de Noël de Paris. COMME PAR HASARD le jour des annonces d’Edouard Philippe sur les retraites. On a donc pu assister à une formidable parade de Noël pas du tout, mais alors pas du tout préparée. Au milieu des syndicats opposés à la réforme des retraites, Laurent Berger était le seul allié du gouvernement. Le patron de la CFDT s’était dit favorable à la mise en place d’une retraite à point et ouvert à la discussion avec Edouard Philippe. Jusqu’à ce mercredi. Après les annonces du Premier ministre, Laurent Berger a décidé de lâcher le gouvernement. L’Algérie et le Royaume-Uni jouaient leur avenir ce jeudi 12 décembre : les Algériens étaient appelés au vote pour élire leur nouveau président, tandis que les Britanniques étaient appelés à se prononcer sur la poursuite, ou non, de la politique pro-Brexit de leur Premier ministre. En Algérie, nombreux sont les citoyens à s’opposer à un vote qu’ils jugent illégitimes, tandis qu’au Royaume-Uni, la défaite de Boris Johnson rendrait quasiment inéluctable la tenue d’un nouveau referendum sur le Brexit. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui c’est jeudi ! Comme tous les jeudis, Etienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir comment se portent nos petits Foufous de l’Assemblée.

