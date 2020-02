Quotidien, première partie du 12 février 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 12 février 2020. On parle de la libération de Patoche, des questions à Sibeth Ndiaye et des petits Français au parlement européen avec Yann Barthès. Salhia Brakhlia débriefe la réunion des LREM à l’Elysée, Lilia Hassaine nous parle des conséquences inattendues liées au coronavirus et Azzeddine Ahmed-Chaouch nous présente le mouvement Youth for Climate. Julien Bellver revient sur la fronde contre les César et Etienne Carbonnier nous emmène en balade avec Michel Cymès. On ne pouvait pas être plus heureux : Patrick Balkany a finalement été libéré de prison, après 4 mois passés en détention. Tout à son bonheur de retrouver Isabelle, son épouse, et puis Grain de Riz, son employé de mairie. Après des couacs, des tensions et une salle ambiance sur les bancs de la Commission de l’Assemblée nationale, il y avait urgence à réunir tous les députés LREM. Ce mercredi, Emmanuel Macron les avait tous réunis à l’Elysée pour une grande opération rabibochage. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. On ne s’attendait pas forcément à cette conséquence liée au Coronavirus : à Hong-Kong, les gens se battent pour acheter… du papier toilette. Tout est parti d’une rumeur propagée sur Whatsapp, trop vite pour que le gouvernement chinois de calme le jeu. A travers le pays et dans le reste du monde, on a constaté d’autres conséquences inattendues au virus. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Tous les ans, des délégations de lycéens venues de toute l’Europe se donnent rendez-vous pour l’Euroscola, une grande réunion de découverte des institutions au Parlement européen. On a donc vu défiler des Irlandais – qui parlent super bien français – des Croates un peu différents mais super, des Grecs, des Danois, … Mais grâce à notre délégation française, on peut enfin le dire : on est les plus cool de l’UE. Plusieurs groupes de manifestants s’étaient donné rendez-vous ce week-end dans les locaux du gestionnaire financier Black Rock, laissant derrière eux de nombreuses dégradations. Parmi les militants présents ce jour-là, plusieurs jeunes du mouvement Youth For Climate. Accusé d’être des « fils de bonne famille en manque de révolution », qui sont vraiment les jeunes de Youth For Climate ? Azzeddine Ahmed-Chaouch les a rencontrés. Encore 16 jours avant les César mais déjà la fronde s’organise. Dans Le Monde, 200 acteurs, réalisateurs, producteurs et petites mains du cinéma signent une tribune pour dénoncer le manque de transparence des nominations et des votes, réclamer plus de parité et de diversité et une nouvelle gouvernance. Cette tribune peut-elle vraiment contraindre les César à changer de méthode ? On en parle avec Julien Bellver dans son Zoom. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier nous emmène découvrir les merveilles du corps humain avec Michel Cymès. Par -25 degrés. Dans la neige.

