Quotidien, première partie du 12 février 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 12 février 2021 : on fait le point sur la campagne présidentielle de 2022 avec Salhia Brakhlia entre les mensonges de Marine Le Pen, le projet « égalité des chances » d’Emmanuel Macron et la non-suppression de l’ENA. Dans son Flash Mode, Marc Beauge nous parle de la chemise trop serrée d’Olivier Véran, du diamant frontal de Lil Uzi Vert, du flop de la marque Fenty de Rihanna et du raté de Marc Lavoine dans The Voice. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau s’intéresse au dernier des Guitar Hero, l’ancien guitariste des White Stripes, Jack White. Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe, de la libido qui fait triste mine au partenaire trop bien calibré en passant par l’estime de soi à chouchouter. Enfin, Juan Arbelaez nous présente tous les aliments aphrodisiaques pour vous assurer de passer une belle Saint-Valentin (ou n’importe quelle autre soirée d’ailleurs).