Quotidien, première partie du 12 février 2024

Au sommaire de Quotidien première partie du lundi 12 février 2024 : la situation à Mayotte, les menaces de Donald Trump, la nouvelle ministre de l’Education, les étrangetés de la France insoumise et le coup de com’ de Gabriel Attal. Mais aussi, le débrief des nouveaux ministres, Fabrice Luchini en interview et l’édito de Jean-Michel Aphatie.

