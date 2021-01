Quotidien, première partie du 12 janvier 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 12 janvier 2021 : ça sent le reconfinement, on décrypte le discours du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal pour comprendre pourquoi. Dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’interroge sur la stratégie vaccinale française, la possibilité de mettre en place un « passeport vaccinal » dans le pays, mais aussi les ambitions d’Anne Hidalgo pour 2022 et la fuite des abonnés Whatsapp. Dans son Zoom, Lilia Hassaine nous parle du « Siècle », ce club très fermé dont Olivier Duhamel était le directeur et qui compte plusieurs membres qui avaient été alertés sur les accusations d’inceste à son encontre, mais ont choisi de garder le silence. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous parle des films de Maurice Pialat, qui débarquent sur Amazon Vidéo. Ce mardi, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions des téléspectateurs sur le couple.