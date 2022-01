Quotidien, première partie du 12 janvier 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 12 janvier : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à la vague Omicron. Devenue inarrêtable, faut-il la laisser circuler ? Il revient également sur les premières utilisations du médicament anti-Covid développé par Pfizer en Israël, sur le coup de gueule d’un sénateur contre les antivax, sur les nouvelles révélations de l’affaire Novak Djokovic et fait le point sur l’actu politique de la journée dans son Com’ 2022. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous fait une petite séance de rattrapage spéciale Obélisque de la Concorde. Le monument que tout le monde connaît, mais dont personne ne sait rien est actuellement en cours de rénovation. Pour finir, Maïa Mazaurette s’intéresse aux jeunes et parle avec eux de la flambée des maladies sexuellement transmissibles et des gestes suicidaires.