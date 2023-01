Quotidien, première partie du 12 janvier 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 12 janvier 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la colère de Vladimir Poutine à la télévision russe, la prise de Soledar par la milice Wagner et la nouvelle disparition mystérieuse d’un oligarque russe. Julien Bellver s’intéresse également au coup de pouce inattendu signé Brigitte Macron pour le Rassemblement national, à la nouvelle intelligence artificielle qui débarque à l’université et au gros cafouillage de la rentrée parlementaire. Yann Barthès reçoit Bruno Patino et Blandine Rinkel à l’occasion de la publication de « Alt », une nouvelle collection signée La Martinière qui s’adresse aux 15-25 ans. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse à la propagande russe et à son obsession pour les questions de genre et d’égalité.