Quotidien, première partie du 12 mai 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 12 mai 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur les accusations de violences sexuelles contre le journaliste et ex-candidat LFI aux législatives, Taha Bouhafs. Il fait ensuite le point sur la guerre en Ukraine et les avancées de l’armée ukrainienne dans la région de Kharkiv. Cette semaine, Jules Grandin brosse un portrait de l’Europe vue par l’Eurovision grâce à ses cartes, Ambre Chalumeau fait ses adieux aux Ipod et Maïa Mazaurette s’intéresse aux réactions des partis politiques face à des accusations de violences sexuelles contre leurs membres.