Quotidien, première partie du 12 mai 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du vendredi 12 mai 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à la gestion de l’immigration mexicaine par Joe Biden et au retour de l’émission de Tucker Carlson sur Twitter. Il revient sur les tensions entre la France et l’Italie suite aux déclarations de Gérald Darmanin sur Giorgia Meloni et sur l’inculpation pour fraudes de l’élu républicain George Santos. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Etienne Daho pour son nouvel album “Tirer la nuit sur les étoiles”. Maïa Mazaurette nous parle du sexe dans les paroles d’Etienne Daho. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous conseille le recueil de poèmes d’Arthur Navellou du groupe Catastrophe, le film “Le paradis” de Zeno Graton, la BD “Au crépuscule de la Beat Generation” d’Etienne Appert et l’unique disque solo de Jack Nitzsche, l’homme de l’ombre de la musique. Anne Depétrini fait une déclaration d’amour à Etienne Daho.