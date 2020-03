Quotidien, première partie du 12 mars 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 12 mars. On ouvre une grosse page Coronavirus avec Salhia Brakhlia qui analyse la décision de Donald Trump de fermer les frontières de son pays, Lilia Hassaine rapporte la fatigue du personnel soignant en Italie, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse à la prévention dans les transports franciliens et Julien Bellver décrypte l’ascension du nouveau ministre de la Santé. Pour finir sur une note plus joyeuse, Etienne Carbonnier nous parle de Bienvenue chez nous dans son Canap. Au cours de son allocution télévisée mercredi soir, Donald Trump a annoncé la fermeture des frontières de son pays aux ressortissants européens. Seuls les voyageurs venant du Royaume-Uni ou d’Irlande seront encore autorisés à rejoindre les Etats-Unis. Quelles conséquences pour les travailleurs français et étrangers ? Pour le commerce international ? Comment la décision de Donald Trump est-elle prise par l’Europe ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Près d’un mois après l’arrivée du Coronavirus sur leur territoire, les Italiens sont à bout de souffle, et de nerfs. Le pays tout entier a été placé en quarantaine en début de semaine afin de permettre de juguler l’épidémie. Dans les hôpitaux du pays, les personnels soignants ont redoublé d’effort pour accueillir et traiter les malades, au prix de journées interminables. Ils lancent aujourd’hui un appel au secours. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Alors que le monde est en panique face au Coronavirus, il y a des traditions qu’on ne peut annuler. Ce jeudi se tenait en Grèce, à Olympie, la cérémonie d’allumage de la torche olympique. Une cérémonie au cours de laquelle rien ne laisse croire qu’on est en 2020 et pas revenus à l’époque des Dieux Grecs. Une cérémonie étrange – comme toujours – mais avec une ambiance d’autant plus curieuse cette année, coronavirus oblige. Chaque jour, plus de 10 millions de personnes prennent le métro, le bus ou le RER en Île-de-France. En période de Coronavirus, est-ce bien prudent ? A l’instar de nos voisins américains, la France a-t-elle déployé des moyens supplémentaires pour éviter la propagation du virus ? Pour le savoir, Azzeddine Ahmed-Chaouch a passé la journée dans les transports et a rencontré la présidente de la région, Valérie Pécresse. Il y a un mois, personne (ou presque) ne connaissait son nom et pourtant, aujourd’hui, il est partout. Olivier Véran, nouveau ministre de la Santé qui a succédé au pied levé à Agnès Buzyn multiplie les apparitions dans les médias et séduit, même dans l’opposition. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier a regardé « Bienvenue chez nous » sur TF1, l’émission où vous invitez des gens chez vous pour qu’ils critiquent tout, vraiment tout.