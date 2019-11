Quotidien, première partie du 12 novembre 2019

Retrouvez la première partie de Quotidien du 12 novembre. On parle de la candidature de Rachida Dati à Paris avec Salhia Brakhlia, du 131e féminicide de l’année avec Valentine Oberti, mais aussi de précarité étudiante avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la crise en Bolivie avec Julien Bellver et de l’Amour est dans le pré avec Etienne Carbonnier. La course à la mairie de Paris compte un nouveau challenger : Rachida Darti vient d’être investie par son parti, Les Républicains, pour espérer briguer le poste d’Anne Hidalgo. On en parle avec Valentine Oberti dans son Moment de vérité. Depuis le 1er janvier 2019, 131 femmes sont mortes assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. La majorité d’entre elles avaient déposé mains courantes et/ou plaintes à répétitions auprès des forces de l’ordre. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Vendredi 8 novembre, un étudiant de 22 ans qui ne s’en sortait plus s’est immolé devant le CROUS de Lyon. Son geste a provoqué un gigantesque élan de soutien parmi les étudiants de France. De nombreux rassemblements étaient organisés partout en France ce mardi 12 novembre. Azzeddine Ahmed-Chaouch était à Lyon pour son Chaouch Express. Le président Bolivien, Evo Morales qui annonce sa démission et fuit le pays pour le Mexique. Un palais présidentiel saccagé, des manifestations dans les rues, que se passe-t-il en Bolivie ? Julien Bellver fait le point sur la situation dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier fait un point sur « L’amour est dans le pré ». Cette fois ça y est, les agriculteurs ont trouvé chaussure à leur pied, surtout Didier.

