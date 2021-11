Quotidien, première partie du 12 novembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 12 novembre 2021 : comme tous les vendredis, Julien Bellver s’entoure de plusieurs journalistes pour répondre à une question d’actualité. Cette semaine, il se demande si on peut vraiment faire confiance aux sondages ? Pour répondre, il fait appel à Laetitia Krupa et Hadrien Bect de France Info, Étienne Girard de l’Express et Vincent Coquaz de Libération. Dans son MapMédias, il s’intéresse aussi à un buzz venu des îles Tuvalu, au départ à la retraite d’un monument du journalisme anglais et au procès de Kyle Rittenhouse, accusé du meurtre de deux manifestants Black Lives Matter. En plateau, Yann Barthès reçoit Gaspar Koenig à l’occasion de la publication de « Simplifions-nous la vie », un plaidoyer pour réduire drastiquement le nombre de normes législatives et administratives françaises. Dans son Flash Mode, Marc Beauge nous parle des décharges vestimentaires du monde occidental et du bad buzz de la chaîne de fast-food américaine Hooters. Cette semaine, Ambre Chalumeau nous recommande « Histoires de couples » de TC Boyle pour passer un bon week-end et Maïa Mazaurette répond à la question sexo de Franz-Olivier Giesbert.