Quotidien, première partie du 12 octobre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du mercredi 12 octobre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver diffuse le message d’amour de l’Ukraine à la France en remerciements des livraisons d’armes tricolores. Il fait ensuite le point sur l’ambiance glaciale et un poil navrante à l’Assemblée nationale et sur la pénurie d’essence. Clément Viktorovitch poursuit sur le sujet des blocages de raffineries et décortique la rhétorique du gouvernement. Ambre Chalumeau revient quant à elle sur la crise que traverse le cinéma français et aux débats qui l’agitent. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier continue de suivre la mobilisation de la Police judiciaire, Sophie Dupont résume le bilan de la journée à l’Assemblée nationale et on passe la journée avec les grévistes de la raffinerie de Gravenchon-Port-Jérôme, en Normandie. Yann Barthès reçoit quant à lui l’économiste François Lenglet à l’occasion de la publication de son dernier livre « Rien ne va, MAIS », histoire de nous redonner un peu d’espoir.