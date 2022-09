Quotidien, première partie du 12 septembre 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du lundi 12 septembre 2022 : Julien Bellver revient sur l’avancée de l’armée ukrainienne sur les forces russes, débriefe le marathon famille royale des chaînes d’info, s’intéresse à la dernière polémique signée Fabien Roussel et à la vidéo malaise d’Emmanuel Macron. Clément Viktorovitch décrypte le dernier discours d’Eric Zemmour, Ambre Chalumeau nous parle de fesses, de toutes les fesses, Maïa Mazaurette se demande si le pouvoir rend beau et Jérémie Peltier nous explique pourquoi les Français rient de moins en moins. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier nous emmène à Edimbourg où la monarchie est de plus en plus critiquée et à Hénin-Beaumont où certains des proches de Marine Le Pen ont lancé une opération anti-Jordan Bardella.