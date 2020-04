Quotidien, première partie du 13 avril 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 13 avril 2020. On s’intéresse au discours d’Emmanuel Macron depuis le début de l’épidémie de Coronavirus avec Salhia Brakhlia, Paul Gasnier fait le point sur le déconfinement et Lilia Hassaine s’intéresse au principe de l’immunité collective. Depuis le début de son quinquennat, et à plus forte raison depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en France, Emmanuel Macron se place en « père de la Nation ». Celui qui doit guider, rassurer et sauver les Français. Pour se forger cette image, le président a instauré des symboles dès le soir de son investiture jusqu’à aujourd’hui. Mais convainc-t-il dans cette posture de père de la Nation ? On en parle avec Salhia Brakhlia. Comment la France va-t-elle organiser son déconfinement et quand ? Emmanuel Macron prend la parole ce lundi soir et devrait dessiner les grandes lignes de la stratégie française. En attendant, plusieurs de nos voisins européens ont commencé leur déconfinement. Paul Gasnier nous en parle. Comment se fera le déconfinement à la française ? Sur la table, plusieurs scénarios seraient envisagés, des plus permissifs aux plus stricts. L’objectif de chacun d’entre eux : immuniser au moins 60% de la population française contre le Covid-19 afin de mettre un terme à la contagion et donc à l’épidémie. Lilia Hassaine passe en revue les différents scénarios dans son Zoom.