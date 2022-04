Quotidien, première partie du 13 avril 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 13 avril 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte les stratégies de l’entre-deux tours d’Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec leurs avantages… Et leurs limites. Il revient ensuite sur l’arrestation d’une figure pro-russe en Ukraine et sur la prise de position de Joe Biden contre Vladimir Poutine. Jérémie Peltier, de la Fondation Jean Jaurès nous livre les conclusions de sa grande étude sur l’électorat de Marine Le Pen et en tire un portrait-robot de son électeur. Ambre Chalumeau s’intéresse quant à elle au programme culturel de la candidate du Rassemblement national et à ses goûts personnels en matière de culture. Maïa Mazaurette ferme la marche de cette première partie de Quotidien consacré au « Lepénisme » en se posant la question « Marine Le Pen est-elle féministe ? ».