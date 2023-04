Quotidien, première partie du 13 avril 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 13 avril 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la 12ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l’affaire Marlène Schiappa, les accusations de racisme contre Christophe Galtier et le soutien de Jean-Luc Mélenchon à François Ruffin. Yann Barthès débriefe la visite d’Etat d’Emmanuel Macron aux Pays-Bas. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Brice Teinturier de l’institut de sondages Ipsos et Ludovic Vigogne, journaliste politique à L’Opinion pour décrypter la 12ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Clément Viktorovitch s’intéresse à “l’esprit de concorde” avec les syndicats évoqué par Emmanuel Macron lors de sa visite aux Pays-Bas.