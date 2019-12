Quotidien, première partie du 13 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 13 décembre 2019. On fait le bilan de l’actu de la semaine avec Salhia Brakhlia, de la vague des JO 2024 avec Valentine Oberti, mais aussi des élections en Algérie et au Royaume-Uni avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et Julien Bellver et on fait le point mode de la semaine avec Marc Beauge. Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le bilan de l’actu de la semaine. Aujourd’hui, elle revient sur la victoire de Boris Johnson au Royaume-Uni, la démission d’un conseiller municipal de Patrick Balkany, le renouvellement de Didier Deschamps auprès des Bleus et l’idée géniale d’un patron à l’approche de Noël. La vague mythique de Teahuppo est française et elle sera la star des Jeux Olympiques de 2024. C’est elle qui accueillera l’épreuve de surf des JO. Pour la surfer, les sportifs devront se rendre au sud de Tahiti, à 16 000km de Paris. Valentine Oberti nous en parle dans son Zoom. Les Algériens étaient appelés au vote jeudi 12 décembre pour élire leur premier président depuis le départ d’Abdelaziz Bouteflika. Très contestée par les Algériens, l’élection a connu un taux d’absention record dans le pays. C’est finalement Abdelmadjid Tebboune, ancien Premier ministre de… Bouteflika, qui remporte le scrutin. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Boris Johnson conserve son poste. Le parti conservateur de l’actuel Premier ministre britannique a remporté la majorité absolue lors du scrutin de ce jeudi 12 décembre. Le parti travailliste, mené par Jeremy Corbyn n’a pas convaincu les urnes. La réelection de Boris Johnson signe définitivement la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le Brexit devrait donc avoir lieu le 31 janvier prochain. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.

