Quotidien, première partie du 13 décembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du lundi 13 décembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe le très chargé week-end politique, marqué par les meetings de Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Yannick Jadot et le déplacement d’Éric Zemmour en Arménie. Il revient également sur la situation épidémique en France et en Europe. Si le pic de la cinquième vague devrait être atteint dans les prochains jours, il faut encore se méfier du variant Omicron qui s’apprête à déferler sur l’Europe. Enfin, dans son Com’ 2022, Julien Bellver revient sur le retour de Philippe de Villiers auprès d’Éric Zemmour la mise en place de l’opération « Il faut affaiblir Valérie Pécresse » lancée par la majorité et les propos de Nicolas Sarkozy sur le polémiste désormais candidat. Dans son Zoom 2022, Lilia Hassaine s’intéresse aux références invoquées par Anne Hidalgo lors de son grand meeting à Perpignan ce week-end. Pour finir cette première partie, Paul Gasnier nous parle des fractures chez les Jeunes Républicains.