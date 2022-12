Quotidien, première partie du 13 décembre 2022 avec Jean-Pierre Elkabbach

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mardi 13 décembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse au scandale du QatarGate au Parlement européen, il fait le point sur l’ouverture de la conférence en soutien à l’Ukraine organisée à Paris, revient sur la condamnation d’Adrien Quatennens pour violences conjugales et signe le retour de « Macron l’embrouille ». En plateau, Yann Barthès reçoit Jean-Pierre Elkabbach à l’occasion de la sortie de ses mémoires « Les rives de la mémoire ». Dans son Zoom, Clément Viktorovitch questionne le rejet de la double nationalité par l’extrême droite et Maïa Mazaurette dresse la (trop) longue liste des hommes de pouvoir accusés de violences sexuelles et sexistes.