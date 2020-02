Quotidien, première partie du 13 février 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 13 février 2020. On parle de la libération de Patrick Balkany avec Salhia Brakhlia et de /// avec Lilia Hassaine. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’interroge sur le sexisme du Larousse, Julien Bellver décrypte la stratégie médiatique d’Isabelle Balkany avant et après la libération de son mari et Etienne Carbonnier nous emmène voir nos petits Foufous de l’Assemblée. Patrick Balkany a été libéré pour « raisons médicales » après 150 jours de détention. Toujours condamné pour fraude fiscale, il est placé en résidence surveillée avec interdiction de quitter le territoire. Salhia Brakhlia décrypte les coulisses de cette libération surprise dans son Moment de vérité. La mer de glace, en Savoie, est devenue le symbole du réchauffement climatique en France et l’environnement est devenu la première préoccupation des Français. Emmanuel Macron l’a bien compris. Le chef de l’État était en déplacement sur la mer de glace ce jeudi. Lilia Hassaine revient sur cette opération de communication et sur les dégâts causés par le réchauffement climatique dans le reste de la France. Emmanuel Macron était à Chamonix ce jeudi, en Haute-Savoie. Si on avait voulu faire plus cliché, ou plus « Monchu », comme disent les Savoyards, on n’aurait pas pu. La preuve. Le Larousse est-il sexiste ? Depuis quelques jours, de nombreux internautes partagent les définitions du célèbre dictionnaire pour se plaindre de leurs biais sexistes. Une « boulangère » n’est par exemple pas une femme « qui fait du pain », mais « l’épouse du boulanger qui travaille dans la boutique ». Une « guerrière » n’est pas une femme soldat, mais « une jeune femme qui revendique avec agressivité sa place dans la société ». On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Il est 15h25 quand l’info tombe : Patrick Balkany est libéré de prison pour raisons médicales. Les chaînes d’info embrayent rapidement, avec des traitements très différents. Si on a joué la carte de la sobriété sur FranceInfo et LCI, BFMTV et CNEWS en ont fait des caisses tout l’après-midi. Le tout orchestré et alimenté par Isabelle Balkany elle-même. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui c’est jeudi ! Comme tous les jeudis, Etienne Carbonnier va faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir comment se (com)portent nos petits Foufous de l’Assemblée.

En savoir plus sur Yann Barthes